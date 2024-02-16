Южноуральцы завоевали еще две медали Спартакиады сильнейших

Золотую и бронзовую медали завоевали южноуральские спортсмены на Всероссийской Спартакиаде.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», четвертую золотую медаль Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта принесла в копилку сборной Челябинской области лыжница из Магнитогорска Дарья Зинченко.
Спортсменка выиграла спринтерскую гонку на соревнованиях по ски-альпинизму, проходящих в Нижнем Тагиле.
Второе место досталось Ирине Рачинской из Москвы. На третьем – Ирина Умницына из Санкт-Петербурга.
В Челябинске на продолжающихся состязаниях по конькобежному спорту бронзу в беге на дистанции 1500 метров завоевал еще один представитель Южного Урала – Степан Чистяков.
Золото – у Даниила Смирнова из Кировской области. Серебро – у Сергея Трофимова с Кубани.
Теперь в общем зачете у Челябинской области четыре золотых медали, четыре серебряных и пять бронзовых.
Челябинск, Виктор Елисеев
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