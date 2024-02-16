Президент России прибыл в Челябинск

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства уже посетил «Завод роботов», действующий на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Президента сопровождают вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Владимир Путину осмотрел участки механической обработки и сборки, а также образцы готовой продукции, призванной снизить зависимость отечественной промышленности от импорта.

В программе визита также предусмотрено посещение индустриального парка «Станкомаш» – основной площадки промышленной группы «КОНАР», специализирующегося на продукции для нефтегазовой промышленности, судостроения, энергетики, строительной сферы.

На территории индустриального президент проведет совещание, а также встретится с рабочими.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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