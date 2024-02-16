В центре Челябинска ограничат движение автотранспорта

На оживленном перекрестке в центре Челябинска на два дня ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проектно-изыскательскими работами с 17 по 18 февраля на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Каслинской вводится временное ограничение движения по левой полосе вдоль трамвайных путей (в обоих направления).

Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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