«Трактор» вырвал победу у «Адмирала» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Во Владивостоке Челябинский «Трактор» выиграл у местного «Адмирала» – 3:2

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало встречи не предвещало гостям ничего хорошего.

На 8-й минуте матча канадский форвард «Адмирала» Джованни Фьоре открывает счет – 1:0. Ровно через минуту Павел Махановский удваивает разрыв – 2:0.

Но челябинцы сумели собраться, и на 18-й минуте встречи Илья Карпухин сокращает отставание – 1:2.

Второй период прошел без заброшенных шайб. Безголевое противостояние продолжилось и в третьей двадцатиминутке. Пока за восемь без малого минут до финальной сирены Владимир Жарков не сравнял счет – 2:2.

А за 28 секунд до окончания встречи Виталий Кравцов забрасывает третью шайбу в ворота «Адмирала» – 3:2, «Трактор» прерывает пятиматчевую серию поражений и гарантирует себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Но впереди у челябинцев еще четыре матча регулярного чемпионата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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