В Челябинске почти на месяц изменят троллейбусный маршрут в Ленинском районе

Троллейбус №25 в Челябинске временно изменит трассу следования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», подрядчики ООО «Синара – Городские Транспортные Решения» завершили модернизацию контактной сети по улице Гагарина (от Харлова до Новороссийской), и троллейбус №10 вернулся на привычный маршрут.

Следующий этап модернизации контактной сети начнется завтра, 17 февраля, и предварительно продлится до 5 утра 13 марта на двух участках:

улица Новороссийская от Гагарина до Машиностроителей;

улица Машиностроителей от Копейского шоссе до Новороссийской.

На это время троллейбус №25 будет направлен по маршруту: ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – кольцо «Смолино».

В качестве альтернативы челябинцы могут воспользоваться автобусами №33, №81, №483 или трамваями №12, №18, №22.

Челябинск, Виктор Елисеев

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