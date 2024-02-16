У Челябинской области еще одна награда Спартакиады сильнейших

Пятую серебряную медаль в копилку южноуральской сборной принес сноубордист Илья Баскаков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерство по физической культуре и спорта Челябинской области, сноубордист Илья Баскаков стал серебряным призером в дисциплине «биг-эйр».

«Родная трасса помогала. Все чемпионаты, которые я выиграл, были здесь – это придавало уверенности. Один из самых важных стартов. Было видно, как все переживают, у всех мандраж, который не встретишь на других стартах. И это было заметно», – поделился спортсмен после церемонии награждения.

Первое место в итоге занял Владислав Хадарин из Татарстана, третье – Ермолай Упоров из Новосибирской области.

В настоящее время у сборной Челябинской области четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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