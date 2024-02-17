17 – 19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2024, суббота
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11:00 Челябинск – Праздник «URALский день» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)
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11:00 – 16:00 Челябинск – Семейный фестиваль «Мы вместе» (Центральная детская библиотека имени А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Сказка на песке «Маугли» (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)
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12:00 Челябинск – VI открытый турнир по спортивному самбо, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и памяти воинов-интернационалистов (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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14:00 Челябинск – Открытая лекция главного хранителя фондов и коллекционера дореволюционной и советской парфюмерии Галии Малоушкиной «Одеколоны для настоящих мужчин» (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Лекторий «История древнерусской архитектуры» (X-XVII вв.): искусствовед Юлия Леонычева, «Белокаменное чудо Владимира» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 –18:00 Челябинск – «Сретенский вещеворот» (Челябинская митрополия, ул. Кыштымская, 32, учебные классы на третьем этаже)
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17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)
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