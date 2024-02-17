Весна близко: морозы покидают Южный Урал

Морозы покидают Челябинскую область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха во многих частях региона опустилась до -30 градусов Цельсия, в горах и низинах – до -40. Согласно прогнозам синоптиков, больше таких морозов текущей зимой не ожидается.

Холоднее всего сейчас в горах и низинах: сегодня днем на этих территориях до -17, грядущей ночью – до -28. В других местах на Южном Урале гораздо теплее, и температура будет ежедневно понемногу повышаться.

Весна в регионе может начаться с плюсовых показателей. Однако пока весь март прогнозируется небольшой минус или частые переходы через ноль.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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