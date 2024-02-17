На Урале обнаружили «царские вакцины»

Южноуральские археологи обнаружили в Екатеринбурге «царские вакцины».

Как сообщили РИА «Новый День» в Миноборнауки РФ, во время раскопки погребов бывшей усадьбы известного горного инженера Василия Гилева, участники археологической экспедиции ЮУрГУ обнаружены две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета. Этикетки не сохранились, но на пузырьках можно разглядеть изображение двуглавого орла и аббревиатуру ИИЭМ – это маркировка Императорского института экспериментальной медицины (был создан в 1890 году в Санкт-Петербурге указом императора Александра III, основатель и первый попечитель – принц Ольденбургский – прим. РИА «Новый День»).

Ученые предположили, что в ампулах может находиться вакцина от бешенства – ее производили в России с конца XIX века.

Подтвердить или опровергнуть догадку должна экспертиза.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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