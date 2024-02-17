«Магнитка» потерпела сокрушительное поражение в матче за лидерство на Востоке

Магнитогорский «Металлург» в Омске всухую проиграл местному «Авангарду» – 0:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде команды прощупывали друг друга, но так и не нашли ключа к обороне соперников.

Лишь на 26-й минуте встречи Иван Николишин открыл счет – 1:0 в пользу хозяев. С таким результатом и закончилась вторая двадцатиминутка матча.

Упорная борьба клубов продолжилась и в третьем игровом отрезке. И до середины периода результата не могли добиться хоккеисты ни той, ни другой команды. Но на 52-й минуте встречи Никита Холодилин порвал паутину неопределенности – 2:0 в пользу хозяев. На 56-й минуте Артем Чмыхов ставит точку – 3:0 в пользу «Авангарда».

В итоге «Металлург» уступает первое место в Восточной конференции «Авангарду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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