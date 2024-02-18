«Трактор» потерпел сокрушительное поражение во Владивостоке

Челябинский «Трактор» уступил в гостевой встрече «Адмиралу» – 1:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вырвав победу у «моряков» два дня назад на этом же корте, на сей раз челябинские хоккеисты вчистую проиграли клубу из Владивостока.

Уже на второй минуте встречи нападающий «Адмирала» Александр Шевченко открывает счет – 1:0. Но еще ничего не предвещает грядущего разгрома «черно-белых». Первый период заканчивается с минимальным преимуществом хозяев.

Но 24-й минуте матча Антон Берлев увеличивает отрыв «моряков», и после этого хозяева начинают планомерно выносить южноуральский клуб. На 32-й минуте встречи Дмитрий Завгородний делает отрыв угрожающим – 3:0. Через шесть минут Антон Берлев оформляет дубль, а еще через полторы минуты делает хет-трик – 5:0.

Завершает разгром челябинцев Кирилл Петьков на 43-й минуте матча – 6:0.

«Трактора» хватает лишь на гол престижа: на 55-й минуте Чарльз Робинсон поражает ворота хозяев – 1:6.

Впрочем, пока, за три круга до завершения регулярного чемпионата, челябинский клуб сохраняет шестое место на Востоке.

Оставшиеся матчи «Трактор» проведет дома. Челябинцам придется сразиться с аутсайдером КХЛ – подмосковным «Витязем», лидирующим на данный момент в Восточной конференции «Авангардом» из Омска и хабаровским «Амуром». Последний одержал сегодня седьмую победу подряд (три из них – над «Трактором») и продолжает гонку за выход в плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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