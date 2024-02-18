В Челябинске пассажиры напали на водителя трамвая

В Челябинске избили водителя трамвая. Об этом сообщил telegram--канал «ЧелябГЭТ. Происшествия».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло сегодня вечером на остановке «Тепличная». Водителя избили пьяные пассажиры.
« Ехали, пили пиво, вызывающе себя вели, орали, матерились. Водитель им замечание сделал, и они накинулись на него – облили пивом, сломали очки», – цитирует 74.ru коллегу пострадавшего.
Движение по ветке пришлось остановить, так как, во-первых, ждали полицию, во-вторых, водитель без очков не смог ехать дальше. Трамваи снова пошли примерно через час.
Челябинск, Павел Зварзин
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