В Златоусте на трибунах нового биатлонного комплекса подрались болельщики Спартакиады

В последний день соревнований по биатлону в Челябинской области болельщики устроили драку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потасовка произошла в воскресенье, 18 февраля, на трибунах биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Видео драки очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Судя по видеозаписи, в потасовке столкнулись несколько мужчин, пришедших на соревнования по биатлону в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. По информации правоохранителей, началось все с того, что один из болельщиков толкнул другого. Нервы у мужчин были натянуты, и вспыхнула драка.

Впрочем, эмоции быстро утихли. Помощь медиков никому не понадобилась. В полицию участники также обращаться не стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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