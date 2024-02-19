В Челябинске возбудили уголовное дело из-за травли школьницы подростком-мигрантом

14-летний мигрант терроризирует 11-летнюю девочку в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Челябинской области после того, как в социальных сетях появилось матери ребенка.

По словам челябинки, они живут с семьей мигрантов в одном дворе. Сначала 14-летний подросток обзывался на ее 11-летнюю дочь. Потом начал бить палкой. Школьница уже боится выходить из дома. Был случай, что подросток угрожал ей ножом. Недавно же распылил в лицо перцовый баллончик, после чего ребенку потребовалась медицинская помощь.

Достается и взрослым соседям: приезжий не раз оскорблял матерей девочек, в том числе нецензурно.

По этому сообщению следственными органами организована проверка. «Глава ведомства дал поручение руководству СУ СК России по Челябинской области возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», – рассказали в пресс-службе СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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