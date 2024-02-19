Аномальные морозы задержатся на Южном Урале на всю рабочую неделю

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, с 19 по 23 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.

Так, ближайшей ночью в регионе ожидается -23, -28 градусов по Цельсию, в низинах – до 35 градусов мороза, в горах 16-21 градус ниже нуля. Днем синоптики обещают -9,-14, в низинах до -19 градусов.

В ночь на среду, 21 февраля, столбик термометра снова опустится к отметкам -23, -28 градусов, в горах и низинах – до 34 градусов ниже нуля. Днем потеплеет -13, -18 градусов, на крайнем западе – до -8.

В Челябинске в ночь на вторник похолодает до -24, -26 градусов, днем ожидается 10-12 градусов ниже нуля.

Ночью в среду синоптики обещают -26, -28 градусов, днем -13, -15 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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