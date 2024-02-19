В Челябинске построят храм в память о враче Николая II

В Челябинске на территории областной клинической больницы №3 в Калининском районе появится храм в память о медиках, спасающих пациентов даже ценой собственной жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии Русской Православной Церкви, с инициативой строительства храма выступило руководство больницы: по словам главного врача больницы Михаила Вербитского, во время пандемии COVID-19 от коронавируса погибли свыше 50 медицинских работников по всей Челябинской области, 6 из них работали в ОКБ-3.

Идею строительства храма-памятника врачам поддержала Челябинская епархия Русской Православной Церкви. Было решено, что церковь будет носить имя Евгения Боткина – лейб-медика семьи царя Николая II, причисленного РПЦ к святым страстотерпцам.

В ОКБ-3 уже определились с проектом храма и местом, где он расположится: в березовой роще в ста метрах от главного входа в поликлинику больницы.

Евгений Боткин после февральских событий 1917 года остался вместе с Николаем II с его семьей в Царском Селе, а затем последовал за ними в ссылку в Тобольск. Здесь он открыл бесплатную медицинскую практику для местных жителей. В апреле 1918 года вызвался сопровождать семейство в Екатеринбург, хотя мог остаться в Тобольске.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с царской семьей и сопровождавшими ее слугами. Канонизирован в 2016 году.

Интересно, что сын Евгения Боткина Глеб, эмигрировавший после Гражданской войны в США, основал одну из первых институализированных неоязыческих организаций в Америке – Церковь Афродиты. Адепты официально зарегистрированного в 1939 году культа придерживались монотеистических взглядов, но поклонялись женскому божеству, которому дали имя греческой богини.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube