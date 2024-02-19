После массового отравления людей и животных в Челябинской области возбудили уголовное дело

Глава СКР взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после таинственного отравления в Верхнеуральском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Смирновского, расположенного в Верхнеуральском районе Челябинской области.
В конце прошлой недели обеспокоенные жители района рассказали о серии отравлений в поселке, оказавшегося без водоснабжения – воду отключили из-за неисправности на водозаборной скважине. По словам жителей, 15 февраля из-за коммунального ЧП власти организовали подвоз воды.
«После ее употребления состояние здоровья местных жителей ухудшилось, многим потребовалась медицинская помощь. Кроме того, погибло семь голов крупного рогатого скота», – рассказали в СКР.
По мнению южноуральцев, в привезенную воду могла попасть техническая вода, оставшаяся в цистерне после тушения пожара и водозабора в одном из местных прудов (недалеко от него расположено обогатительное производство одного из региональных холдингов).
В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководства регионального управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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