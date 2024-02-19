Челябинец случайно нашел в купленной квартире пять килограммов ртути

В вещах, оставшихся после прежних хозяев, житель Челябинска обнаружил ртуть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, неприятная находка ожидала сегодня, 19 февраля, жителя Челябинска, купившего квартиру в одном из домов по улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе.

Разбирая оставшиеся от предыдущих хозяев вещи, он нашёл две резиновые груши. Емкости были заботливо опечатаны.

Какого же было его удивление, когда выяснилось, что груши были полностью заполнены ртутью. Общая масса находки составила почти 5 килограммов.

Вызванные к месту спасатели эвакуировали опасные груз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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