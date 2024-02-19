Десять южноуральцев попали в больницу из-за нападений бездомных собак

Прокуратура обвинила чиновников Усть-Катава в нерасторопности после серии нападений безнадзорных собак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, серия нападений животных на людей произошла в январе текущего года.

«Установлено, что в период с 5 по 25 января 2024 года в ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу зарегистрировано 4 случая нападения безнадзорных собак на людей и животных. При этом 10 граждан (из них 4 детей) обратились в медицинскую организацию с укусами и ссадинами за медицинской помощью», – уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что управление инфраструктуры и строительства администрации города заключило муниципальный контракт с ООО «Центр правовой помощи «Альтернатива» на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев лишь 19 января. Вместе с тем, срок действия заключенных контрактов в 2023 году на оказание таких услуг на территории Усть-Катавского городского округа истек 25 декабря 2023 года.

Таким образом, в период с 25 декабря 2023 по 19 января 2024 года деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Усть-Катавского городского округа не была организована, констатировали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, в том числе с требованием организовать работу по своевременному заключению муниципальных контрактов по отлову и обращению с безнадзорными животными.

Рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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