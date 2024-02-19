Полиция задержала челябинцев, напавших на водителя трамвая

В Челябинске нашли горожан, избивших водителя трамвая.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вчера, 18 февраля, на остановке «Тепличная».
Водитель трамвая сделал замечание нетрезвой компании, распивавшей спиртное в салоне общественного транспорта. Мужчина попросил выпивох не материться и прекратить злоупотреблять алкоголем. В ответ те набросились на вагоновожатого, облили его пивом и сломали очки. После этого водитель не смог управлять трамваем.
Сегодня, 19 февраля, сотрудники полиции задержали двух участников конфликта, мужчины 33 и 42 лет. В настоящее время с задержанными работают оперативники уголовного розыска и следователи регионального СК России.
Ранее в следственном управлении СКР по Челябинской области начали проверку по факту происшествия. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе ее проведения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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