В Челябинске в суд направили дело сети автосалонов, обманувшей больше 100 клиентов

Десять южноуральцев предстанут перед судом за обман автолюбителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 местных жителей. Они обвиняются в организации преступного сообщества, участии в нем, а также мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, двое южноуральцев организовали в Челябинске работу «серых» автосалонов. Фирма работала с апреля 2019 по март 2020 года.

Для привлечения в автосалоны покупателей распространялись рекламные объявления, в которых указывали заниженные цены новых автомобилей по сравнению с рыночными.

После демонстрации в автосалоне автомобилей менеджеры начинали «мариновать» клиентов. Покупателям говорили о необходимости дождаться доставки интересующей машины с удаленной стоянки, тщательной подготовке необходимых документов. В общем, всячески разжигали у них желание как можно быстрее совершить сделку.

После этого подсовывали клиентам в договоры купли-продажи, устанавливавшие штраф при отказе от покупки, а также включавшие условие невозврата первоначального взноса. Помимо этого, с ними оформлялись дополнительные документы на приобретение дополнительного оборудования, которое фактически покупателю не передавалось. На оплату всего приобретенного заключались кредитные договоры с высокими процентными ставками.

В результате автомобили челябинцы покупали по цене значительно выше рыночной, да еще в кредит под гигантские проценты.

Всего от действий аферистов пострадали 112 человек, которым был причинен материальный ущерб на общую сумму около 40 миллионов рублей.

В ходе расследования семерым участникам схемы предъявлено обвинение в создании ОПС, оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации.

Материалы уголовного дела, объем которого составил более 400 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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