«Металлург» вернул себе лидерство на Востоке

Магнитогорский «Металлург» обыграл на домашней арене «Ак Барс» из Казани – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом матче заключительной домашней серии южноуральскому клубу удалось прервать серию из трех поражений, последнее из которых стоило ему первого места в таблице Восточной конференции.

Счет в матче открыли хозяева: на 9-й минуте встречи отличился форвард «Магнитки» Александр Петунин – 1:0. Этот счет сохранялся до середины третьего периода.

Однако на 50-й минуте матча Райли Барбер сравнивает счет.

Точку в матче в начале 56-й минуты встречи поставил Роман Канцеров – 2:1 в пользу «металлургов».

В итоге магнитогорский клуб возвращает себе лидерство на Востоке. Однако омский «Авангард» отстает всего на одно очко, и в запасе у сибиряков один матч.

Теоретически участие в борьбе за первое место в Восточной конференции пока принимает еще и уфимский «Салават Юлаев». Однако за три матча до окончания регулярного первенства команда из Башкирии уступает омичам три очка, магнитогорцам – четыре.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube