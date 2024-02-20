20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

20.02.2024, вторник

09:00 Челябинск – Встреча представителей СМИ с врачами-урологами, которые провели уникальную операцию и спасли почку челябинцу (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского.70, корп. 3)

09:00 – 12:00 Челябинск – День донора (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, малый спортзал)

10:00 Челябинск – Встреча «Пушкинка – открытое пространство для сотрудничества» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

11:00, 14:00 Челябинск – Мастер-класс «Награда для солдата» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 – 15:00 Челябинск – Лингвистическая игра «Словарь – русской речи государь» к Международному дню родного языка (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 Челябинск – Заседание «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» клуба любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:30 Челябинск – Гашение памятного почтового конверта в честь 100-летия Наума Орлова (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа «Славные сыны Отечества» с участием мужского вокального коллектива «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:30 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

20:00 Челябинск – Public talk, посвященный первой большой премьере театра «Манекен»: встреча с режиссером спектакля «Птица Феникс возвращается домой» Ярославом Жевнеровым (центр «Театр+Кино», ул. им. А.С. Пушкина, 64)

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