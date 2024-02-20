российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 февраля 2024, 08:52 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Челябинску передали надзор за сельским хозяйством Свердловской области

Россельхознадзор упразднил еще одно региональное управление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», создано Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с центром в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«16 февраля 2024 года путем присоединения Управления Россельхознадзора по Свердловской области к Управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям завершилась процедура реорганизации данных территориальных подразделений службы», – уточнили представители ведомства.

Полномочия объединенной структуры распространяются на территории трех регионов: Курганской, Свердловской и Челябинской областей с центром в Челябинске.

«Реорганизация проведена в целях совершенствования надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и на основе схемы размещения территориальных органов службы, утвержденной приказом Минсельхоза России от 22 августа 2023 года», – рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт посетит новую структуру.

Напомним, реформа региональных подразделений ведомства на Урале и в Зауралье началась в 2021 году. Тогда объединили региональные управления Челябинской и Курганской областей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,