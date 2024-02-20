Челябинску передали надзор за сельским хозяйством Свердловской области

Россельхознадзор упразднил еще одно региональное управление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», создано Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с центром в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«16 февраля 2024 года путем присоединения Управления Россельхознадзора по Свердловской области к Управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям завершилась процедура реорганизации данных территориальных подразделений службы», – уточнили представители ведомства.

Полномочия объединенной структуры распространяются на территории трех регионов: Курганской, Свердловской и Челябинской областей с центром в Челябинске.

«Реорганизация проведена в целях совершенствования надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и на основе схемы размещения территориальных органов службы, утвержденной приказом Минсельхоза России от 22 августа 2023 года», – рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт посетит новую структуру.

Напомним, реформа региональных подразделений ведомства на Урале и в Зауралье началась в 2021 году. Тогда объединили региональные управления Челябинской и Курганской областей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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