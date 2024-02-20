В Челябинске козырек подъезда заблокировал жильцов многоквартирного дома

В Металлургическом районе Челябинска под тяжестью снега рухнул подъездный козырек пятиэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 20 февраля, ночью.

«В 3:30 очевидцы сообщили о том, что бетонный козырек над одним из подъездов 5-этажного жилого дома по улице Комаровского рухнул вниз и полностью заблокировал входную дверь», – уточнили представители спасателей.

К счастью, ЧП произошло поздно ночью, никто из жильцов дома и прохожих не пострадал.

Работы по ликвидации последствий этого происшествия осложнялись тем, что в непосредственной близости от обрушившегося козырька расположена труба газопровода.

После того, как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения смогли добраться до места, в котором проломился бетон, а затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту.

Козырек оттащили от подъезда совместно с сотрудниками пожарной охраны и уже к 5 утра вход в подъезд был свободен.

Спасатели напоминают, обильные снегопады текущей зимой ставят под угрозу обрушения крыши ветхих сооружений, в том числе гаражей и надворных построек частного сектора. Однако, при работах по очистке крыш крайне важно соблюдать меры личной безопасности. Огораживать место проведения работ, избегать одиночного выхода на крыши. И в обязательном порядке проводить работы только после обеспечения страховки работающего на высоте человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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