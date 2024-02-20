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Вторник, 20 февраля 2024, 10:50 мск

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Жительница США пыталась подарить челябинским родственникам контрабанду на 2 млн рублей

Жительница США пыталась контрабандой привезти на Южный Урал брендовые аксессуары и украшения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс- службе Челябинской таможни, женщина прилетела в Екатеринбург транзитом через Арабаские Эмираты.

В аэропорту «Кольцово» таможенники обратили внимание на ее 80-килограммовый чемодан.

Внутри, помимо личных вещей, обнаружились золотые серьги, ожерелья, браслеты, кольца, а также часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки люксовых брендов Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes на общую сумму 11 млн рублей.
Женщина заявила, что все это – подарки для ее родственников, живущих в Челябинске, а о необходимости декларировать подобные товары она, якобы, не знала.

Экспертиза показала, что часы и украшения уже были в употреблении, поэтому вносить их в декларацию не нужно. А вот за попытку контрабандного ввоза очков и сумок на общую сумму 2 млн рублей «дарительницу» оштрафовали на половину стоимости незадекларированного товара. После оплаты все вещи вернули хозяйке.

Челябинск, Павел Зварзин

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