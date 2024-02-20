В Магнитогорске пассажирам пришлось толкать застрявшую на трамвайных путях маршрутку

Маршрутный микроавтобус заблокировал движение трамваев в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в конце прошлой недели в Магнитогорске. Видео ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Маршрутка не смогла преодолеть трамвайные рельсы, застряв аккурат напротив двух трамваев, следовавших в противоположных направлениях. Судя по записи, трамвайные пути были почищены неоднородно: рельсы от снега освободили, а между рельсами убирали не слишком усердно, в результате между путями образовался накат. Это, вероятно, и стало непреодолимым препятствием для микроавтобуса.

Впрочем, маршрутку на путях не бросили. На выручку подоспел водитель еще одного маршрутного такси. К нему присоединились и мужчины-пассажиры – без водителя автобус все равно бы не двинулся дальше.

В итоге маршрутку общими усилиями удалось вытолкнуть с путей, и она отправилась дальше, разблокировав движение трамваев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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