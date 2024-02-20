В Челябинской области трое браконьеров предстанут перед судом за отстрел косуль

Трое жителей Челябинской области ответят в суде за незаконную охоту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении троих жителей региона, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба.

Южноуральцев задержали в феврале 2023 года. При себе у них обнаружили огнестрельное оружие с тепловизорами и оптическими прицелами. А также семь туш косули сибирской – животных они застрелили между селами Каратабан и Николаевка. Охота на косулю в это время года запрещена.

Когда их остановили на трассе сотрудники ГИБДД, они были на внедорожнике с поддельным госномером.

Ущерб от действий браконьеров оценили в 920 тысяч рублей.

В ходе следствия южноуральцы добровольно возместили причиненный государству ущерб. На автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий одному из обвиняемых, наложен арест.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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