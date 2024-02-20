В Челябинске дворник угрожал жителям дома пистолетом из-за шума в выходные

Челябинцы пожаловались на дворника, явившегося к ним с пистолетом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в челябинском микрорайоне Чурилово в минувшие выходные.

По словам хозяйки одной из квартир, жилье она купила осенью 2023 года. Сейчас в помещении делают ремонт, помогает в этом ее брат.

В начале февраля мужчина начал снимать кафель в ванной. Мероприятие довольно шумное. Оно не понравилось 54-летнему соседу, работающему дворником в этом же дворе. По словам хозяев, они пытались найти с мужчиной общий языку, объясняя, что ремонтные работы ведут только днем, что закону не противоречит. Но эти аргументы на соседа не подействовали.

«В минувшее воскресенье я приехал, чтобы убрать плитку, которую наковырял. Начал вытаскивать мусор, открыл дверь, и тут он открывает свою. Предъявляет мне, что я здесь делаю, кто я вообще. Сказал: «Передай своей сестре, чтобы здесь не шумело. Я субботу – воскресенье отдыхаю, а вы шумите», – приводит 74.ru слова брата хозяйки квартиры. – Я спросил, мол, ты мне что-то предъявить хочешь? Он стал говорить, если ему будет плохо, то и нам будет плохо. Я отмахнулся, послал его. А он в халате стоял, из правого кармана достал пистолет с дулом от Макарова – я два года в армии служил, знаю, как Макаров выглядит. Он зарядил, загнал патрон в патронник и направил мне в пах. Я испугался, говорю, мол, что все понял».

После стычки мужчина созвонился с сестрой и вызвал полицию. Но полицейские у опасного соседа никакого оружия не нашли.

Обеспокоенные владельцы квартиры в безопасности своей не уверены. Челябинцы переживают, что стражи порядка провели осмотр квартиры слишком быстро. Между тем, конфликт разрешить так и не удалось.

В полиции по заявлению горожан начали доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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