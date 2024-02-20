На Южном Урале число ищущих работу сократилось в 1,5 раза

В Челябинской области отмечается довольно высокий уровень населения, не занятого трудовой деятельностью. Исследование проводила FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики отмечают, что в России практически не осталось свободных рабочих рук. Например, в конце декабря 2023 года предприятиям не хватало свыше 1,8 млн работников. При этом в органах службы занятости населения состояли на учете 474 тыс человек, желающих найти работу. Таким образом, исходя из числа обратившихся центры занятости, существующий кадровый дефицит мог бы быть закрыт только на четверть. Это минимальное значение по меньшей мере с 2005 года.

В Челябинской области количество соискателей вакансий за год сократилось в 1,5 раза: с 15,2 тыс до 10,9 тыс человек. В большинстве регионов этот показатель гораздо выше. При этом работодатели увеличили число предложений с почти на 26% – до 43,26 тысячи.

В итоге в конце 2023 года на одного южноуральца, ищущего работу, в среднем приходилось по 4 вакансии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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