В Челябинске одновременно произошло два ДТП с трамваями

В Челябинске практически одновременно произошло два ДТП с трамваями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ленинском районе на улице Дзержинского вагон сошел с рельсов. Движение по району со стороны центра закрыто, трамваи идет только кольца на улице Харлова.

Закрыто движение от областной больницы в сторону Цирка: на перекрестке улиц Труда и Кирова трамвай столкнулся в автомобилем. Вызвали ГИБДД.

Движение организовано по схеме Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС или до Автовокзала.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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