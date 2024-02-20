В Челябинске одновременно произошло два ДТП с трамваями

В Челябинске практически одновременно произошло два ДТП с трамваями.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ленинском районе на улице Дзержинского вагон сошел с рельсов. Движение по району со стороны центра закрыто, трамваи идет только кольца на улице Харлова.
Закрыто движение от областной больницы в сторону Цирка: на перекрестке улиц Труда и Кирова трамвай столкнулся в автомобилем. Вызвали ГИБДД.
Движение организовано по схеме Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС или до Автовокзала.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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