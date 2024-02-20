Затраты средней российской семьи на продукты превысили 20 тысяч рублей в месяц

Две трети россиян тратят на продукты больше 20 тысяч рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средние траты россиян на продукты питания за два года выросли на 4,5 тысячи рублей в месяц – до 21,1 тысячи рублей. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центом НАФИ.

Большая часть жителей нашей страны (74%) предпочитает покупать продукты офлайн – в обычных магазинах или на рынках. Пользуются исключительно онлайн-сервисами доставки 3% опрошенных, комбинируют онлайн- и офлайн-форматы – 23%. При этом покупатели офлайн-магазинов тратят на еду меньше, чем пользователи онлайн-сервисов.

Затраты на продукты питания возглавляют структуру ежемесячных расходов россиян. «Сегодня треть жителей России (32%) выделяют на продуктовую корзину для себя или своей семьи до 10 тысяч рублей в месяц. 34% – от 10 до 20 тысяч рублей. Тратят на эти цели от 20 до 40 тысяч рублей – 27% опрошенных, от 40 до 60 тысяч рублей – 6%. Наименьшее число россиян покупают еду на сумму свыше 60 тысяч рублей в месяц (2%)", – отмечают аналитики.

При этом в 2022 году 70% россиян выделяли до 20 тысяч рублей на продукты. Сейчас эта доля уменьшилась на 4 процентных пункта (66%). Зато доля тех, кто тратит на еду свыше 20 тысяч рублей, выросла на 7 процентных пунктов, составив 34%.

Исследование показало, что средние траты российских семей на питание за последние два года выросли на 4,5 тысячи рублей в месяц – до 21,1 тысячи рублей. Расходы ниже у тех, кто проживает один, жителей сельской местности и покупателей офлайн-магазинов. Выше – у пользователей сервисов доставки продуктов питания и готовой еды. Те, кто покупает продукты только онлайн, тратят на еду почти в 2 раза больше, чем офлайн-покупатели.

Впрочем, таковых всего 3%. Большая часть жителей России (74%) предпочитает покупать продукты в обычных магазинах, супермаркетах или на рынках. Комбинируют онлайн- и офлайн-форматы 23% опрошенных.

«Выбор в пользу самостоятельного похода в магазин чаще делают неработающие россияне (81%), жители сельской местности (85%) и люди с низким уровнем дохода (86%). Интернет-магазинами активнее пользуются россияне с высоким уровнем дохода (8%). Комбинируют онлайн- и офлайн-закупку продуктов преимущественно работающие россияне (27%) и жители городов (26%)", – отмечают исследователи.

Приверженцы онлайн-покупок отдают им предпочтение, потому что не приходится носить самому тяжелые пакеты (53%), совершать онлайн-покупки удобно (42%), а сами продукты доставляют им быстро, в приемлемый срок (46%).

Те, кто онлайн-доставкой не пользуется, объясняет это прежде всего привычкой (55%). Кроме того, треть опрошенных (35%) смущает, что при онлайн-заказе нельзя потрогать и рассмотреть вживую товар. Примерно столько же (32%) говорят, что они не закупаются впрок, обычно их покупки продуктов небольшие, и нет смысла ради этого оформлять заказ через интернет (32%). Еще 21% россиян не хотят ждать курьера и зависеть от времени доставки, а 16% отметили, что в интернет-магазинах продукты дороже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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