Южный Урал попал в число аутсайдеров по приверженности здоровому образу жизни

Челябинская область вошла в число регионов-аутсайдеров по количеству населения, придерживающегося здорового образа жизни. Исследование проводила FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной методологии, к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относят граждан, следующих одновременно пяти правилам:

– потреблять овощи и фрукты ежедневно в количестве не менее 400 граммов;

– быть физически активным – не менее 150 минут умеренной или 75 минут

интенсивной физической нагрузки в неделю;

– потреблять не более 5 граммов соли в сутки;

– соблюдать умеренность в употреблении алкоголя: не более 168 граммов чистого

спирта в неделю для мужчин (примерно соответствует 0,4 литра водки или

другого алкоголя крепостью 40 градусов, двум бутылкам вина крепостью 12

градусов либо 3,5 литрам пива крепостью 4,7 градуса) и не более 84 граммов для

женщин (0,2 литра крепкого алкоголя, либо одна бутылка вина, или 1,8 литра пива);

– не курить.

В Челябинской области таковых набралось всего 4,8%, или менее 133,5 тысяч человек в возрасте старше 15 лет. Это не только самый низкий показатель в УрФО, но и один из самых низких в стране.

К приверженцам так называемого удовлетворительного ЗОЖ требования менее

Строгие: они могут не соблюдать одно из названных условий, но,

должны полностью воздерживаться от курения.

Курящие либо нарушающие два и более других условий здорового образа жизни

россияне попадают в категорию антизожников.

Среди южноуральцев умеренных зожников 57,8%, а антизожников – 37,4%.

В итоге по индексу ЗОЖ Челябинская область по итогам 2023 года оказалась только на 71 месте.

Челябинск, Софья Артемьева

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