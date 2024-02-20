Жители Металлургического района Челябинска остались без отопления

В Металлургическом районе Челябинска частично отключено теплоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причиной отключения стала авария на тепловых сетях.

«Аварийные бригады МУП «ЧКТС» уже приступили к устранению повреждения. Под отключение горячего водоснабжения и отопления попали дома по улицам Шоссе Металлургов, Черкасской, Пети Калмыкова, Комаровского, 50 лет ВЛКСМ и Аральской», – уточнили представители городских властей.

Вопрос находится на контроле городского управления ЖКХ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube