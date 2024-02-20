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Вторник, 20 февраля 2024, 16:14 мск

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Жители Металлургического района Челябинска остались без отопления

В Металлургическом районе Челябинска частично отключено теплоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причиной отключения стала авария на тепловых сетях.

«Аварийные бригады МУП «ЧКТС» уже приступили к устранению повреждения. Под отключение горячего водоснабжения и отопления попали дома по улицам Шоссе Металлургов, Черкасской, Пети Калмыкова, Комаровского, 50 лет ВЛКСМ и Аральской», – уточнили представители городских властей.

Вопрос находится на контроле городского управления ЖКХ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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