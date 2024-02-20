Жители Копейска пожаловались на врачей, «бросивших» сироту в пустой палате

Прокуратура подключилась к истории с двухлетней девочкой, оставшейся в копейской больнице без присмотра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о нарушении прав девочки-сироты.

Своим беспокойством жительницы Копейска поделились вчера, 19 февраля, в паблике «Подслушано Копейск». Они обратили внимание на двухлетнюю девочку из дома малютки, оказавшуюся в детском педиатрическом отделении больницы в поселке Потанино. По словам копейчан, девочка находится одна в большой палате, к ней не пускают. «Она там постельное перевернула! Она там стулья таскает по палате! – К ней зайти не пускают, чтобы просто побыть и чтобы была под присмотром!" – возмутились горожане.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней со стороны должностных лиц медицинского организации и учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей», – заявили в прокуратуре.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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