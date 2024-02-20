В Челябинске автоледи заблокировала дорогу «скорой» с тяжелым пациентом

Челябинка отказалась убирать машину с дороги спецавтомобиля, перевозившего тяжелого пациента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома №10 по улице Доватора в центре Челябинска.

Хамское поведение горожанки попало на видео. Автоледи перегородила проезд экипажу скорой медицинской помощи. На просьбы медиков и прохожих пропустить спецтранспорт женщина не реагировала. Сначала она говорила с кем-то по телефону, затем заперлась в своей машине, а напоследок и вовсе попыталась уйти.

Объехать упрямую автомобилистку у «скорой» тоже не было места – машину подпирали другие автомобили. Наконец, жителям дома удалось уговорить автоледи вернуться за руль и сдать назад, на парковочное место, где раньше стояло ее авто.

Особенно челябинцев возмутило, что автоледи видела, как в машину скорой помощи несли на носилках тяжелого пациента. После этого о состоянии больного ей говорили водитель спецавтомобиля и медики. Но «решимости» автолюбительницы это не поколебало.

Теперь инспекторы ГИБДД ищут не в меру упрямую челябинку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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