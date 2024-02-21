21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 – 18:00 Челябинск – День словесности «Родной язык, как ты прекрасен!»: практические советы «Сделай свою речь грамотной» (закладки), беседа-знакомство со словарями, выставка «Справочное бюро от А до Я», лингвистическая игра «Где логика?» к Международному дню родного языка (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)