21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2024, среда
-
10:00 – 18:00 Челябинск – День словесности «Родной язык, как ты прекрасен!»: практические советы «Сделай свою речь грамотной» (закладки), беседа-знакомство со словарями, выставка «Справочное бюро от А до Я», лингвистическая игра «Где логика?» к Международному дню родного языка (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
-
10:30 Челябинск – Литературный час «Э. Асадов – человек-легенда» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
-
10:30 Челябинск – Информационная встреча для социальных педагогов и психологов совместно с МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, каб. 504)
-
11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
-
11:00 Челябинск – Филологический батл «Родной язык – богатое наследство» к Международному дню родного языка (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
-
11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, каб. 504)
-
12:00 Челябинск – Урок мужества «Юные герои Отечества» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
-
12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации: семейное, трудовое, жилищное, пенсионное право, наследство, кредиты, банкротство, исполнительное производство и оформление недвижимости (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
-
13:00 Челябинск – Урок мужества «День защитника Отечества» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Показ фильмов проекта «Незримое кино»: картины режиссера Ивана Соснина «Любовь», «Невесомость» и «Москва-Владивосток» с тифлокомментарием (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
-
14:00 Челябинск – Дни историко-патриотических знаний «У Отчизны Героев не счесть» (юбилеи В. Чкалова и А. Матросова) (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «Люби и знай родной язык» (библиотека №24 (ул. Новороссийская, 18)
-
14:00 Челябинск – Экологический квиз для старшеклассников (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 –16:30 Челябинск – Справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Свободы, 60)
-
17:00 Челябинск – Информационный мастер-класс «Орден для защитника» для детей от 6 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»