Сэм Мендес снимет тетралогию о «ливерпульской четверке»

Сэм Мендес получил благословение «битлов» и их наследников на съемки четырех фильмов о легендарной группе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Sony Pictures Entertainment, оскароносный Сэм Мендес и его Neal Street Productions планируют снять четыре отдельных театрализованных фильма – по одному о каждом из участников самой известной музыкальной группы. Об этом вчера, 20 февраля, сообщило издание Deadline.

«Мендес будет режиссером всех четырех картин, и это первый случай, когда Apple Corps Ltd. и The Beatles – Пол Маккартни, Ринго Старр и семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона – предоставили полные права на историю жизни и музыку для художественного фильма», – пишут авторы издания.

Режиссер намерен рассказать взаимосвязанные истории, по одной с точки зрения каждого участника группы. Хронометраж фильмов будет раскрыт ближе к выходу кинокартин.

Помимо постановки всех четырех фильмов, Мендес, получивший премию «Оскар» за режиссуру фильма «Красота по-американски», будет продюсировать проект вместе с Пиппой Харрис и Джули Пастор из Neal Street Productions. Джефф Джонс будет исполнительным продюсером со стороны Apple Corps Ltd.

Премьера проекта запланирована на 2027 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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