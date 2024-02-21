В Челябинске просят прокуратуру провести проверку по факту осквернения мемориала «Золотая гора»

Руководитель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить действия неизвестного мужчины, который 17 февраля ломал и выбрасывал цветы, возложенные у камня «Поклонитесь этой братской могиле» на мемориальном кладбище Золотая гора. «Свои действия этот человек сопровождал провокационным комментариями», – отмечает автор обращения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Золотая гора имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. По официальным данным на этом мемориальном кладбище захоронено более чем 8 тысяч человек, расстрелянных в 1937-1938 годах, необоснованно обвиненных в контрреволюционных преступлениях.

По мнению Щербакова, то, что происходило на Золотой горе в минувшую субботу, «могло быть совершено по мотивам политической и идеологической ненависти или вражды, и иметь признаки состава уголовных преступлений: вандализм (ст. 214 УК РФ) или осквернение мест захоронения (ст. 244 УК РФ)».

В заявлении отмечается, что в это время на кладбище присутствовали сотрудники полиции, «которые никак не препятствовали этому погрому», зато задержали сотрудницу одного из СМИ, снимавшую происходящее. Щербаков заявляет, что «это может свидетельствовать о нарушении ее конституционных прав и об ущемлении прав журналистов», предусмотренных законом «О средствах массовой информации». И просит прокуратуру «провести проверку изложенных обстоятельств и дать правовую оценку».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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