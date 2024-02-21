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Среда, 21 февраля 2024, 10:27 мск

Новости Челябинск

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На северо-западе Челябинска на ходу загорелся автобус

В Челябинске загорелся автобус с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром сегодня, 21 февраля, на улице Молодогвардейцев. Загоревшийся автобус очевидцы сняли на видео.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, автобус загорелся в движении. Водитель и пассажиры эвакуировались из салона до приезда пожарных.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет.

Теперь пожарным предстоит установить причину возгорания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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