Из дорог – только лыжня: у жителей пригорода Челябинска остался единственный способ добраться до дома

В Сосновском районе дороги в деревне исчезли под снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, каждый день для жителей деревни Шимаковка Сосновского района начинается и заканчивается занятиями физической культурой.

Трактор здесь за зиму не видели ни разу. «Местные добираются домой на лыжах по диким тропкам, где когда-то были улицы. И уже прицениваются к надувным лодкам. Весна не за горами, а таять все это будет грандиозно», – предупреждают общественники.

Видео одного из вынужденных «забегов» активисты отправили главе района. «Здесь нужна большая уборка», – подсказывают чиновникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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