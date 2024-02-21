Температура на Южном Урале упадет ниже 40 градусов

Ночь на четверг станет самой холодной за неделю на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, от регионального гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях: ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в регионе ожидается -31,-36 градусов по Цельсию, в низинах до 41 градуса мороза, в горах до -26. В Челябинске столбик термометра опустится до 34-36 градусов ниже нуля.

Перелом должен произойти в ночь на пятницу, 23 февраля. В большинстве районов области синоптики обещают -22, -27 градусов, на юге – 31-36 градусов мороза. В Челябинске – 25-27 градусов ниже нуля.

В ночь на субботу, 24 февраля, ожидается -18, -23 градуса, на юге – до -28. В Челябинске субботней ночью, по прогнозам, будет 21-23 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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