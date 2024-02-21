Южноуралец после звонка с «портала госуслуг» лишился 20 миллионов рублей

Житель Златоуста переслал на выдуманные «банковские ячейки» 20 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Златоусту обратился 57-летний житель города.

Мужчина рассказал, что в декабре 2023 года ему позвонил неизвестный и предложил продлить обслуживание абонентского номера сотовой связи. Ничего не подозревая, южноуралец продиктовал незнакомцу код, который пришел ему на телефон. В этот же день мужчине позвонил «представитель портала «Госуслуги» и уведомил о взломе личного кабинета.

Затем со златоустовцем связались другие участники мошеннической схемы, представившиеся «сотрудниками правоохранительных органов», и продолжили запутывать мужчину, сообщив ему о нескольких фактах оформления на его имя посторонними кредитов в различных банках.

Для «пресечения противоправных действий» южноуральцу настоятельно рекомендовали перечислить деньги в «специальные банковские ячейки», при этом каждая сумма должна быть аналогичной той, на которую якобы и оформлялись кредиты. Для убедительности один из телефонных собеседников вышел с мужчиной на видеосвязь в мессенджере.

Доверившись, житель Златоуста сначала перечислил на сторонние банковские счета более 800 тысяч рублей из личных накоплений. После чего он под диктовку мошенников оформлял займы в различных банках, чтобы снова перевести деньги мошенникам, но уже через городские банкоматы.

В течение двух недель злоумышленники держали с мужчиной связь, запрещая ему делиться информацией о произошедшем со своими близкими. Каждый раз при получении от златоустовца очередной суммы они присылали «подтверждающие банковские документы» с номером, датой, суммой и номером сейфовой ячейки.

Все это время мужчина был уверен в том, что его личный кабинет на портале государственных услуг взломан и личными данными действительно воспользовались мошенники.

В общей сложности он перечислил неизвестным более 20 миллионов рублей.

Сотрудники полиции предупреждают: если разговор по телефону или в мессенджере касается финансового вопроса, необходимо завершить общение и не поддаваться на угрозы незнакомцев, ведь это могут быть мошенники. Все вопросы, касающиеся деятельности банка, необходимо выяснять по телефону горячей линии банка, указанной на оборотной стороне карты, либо лично в представительстве финансовой организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube