Дело об убийстве мигрантами подростка в Челябинске направили в суд

В Челябинске перед судом предстанут шестеро иностранцев и один местный житель, обвиняемые в хулиганстве и убийстве несовершеннолетнего.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан Таджикистана и одного россиянина, обвиняемых в зависимости от степени участия в хулиганстве и убийстве.
Напомним, трагедия произошла 9 апреля прошлого года у ТРК «Космос». Компания молодых людей из 10 человек с палками и камнями напали на группу местных парней. Во время потасовки иностранцы избили ногами, руками и палками 17-летнего подростка. В завершение один из нападавших всадил в сердце уже лежавшего тогда на земле юноши нож. От полученных травм челябинец скончался на месте происшествия.
После этого приезжие, опасаясь приезда сотрудников правоохранительных органов, скрылись. В течение нескольких дней семерых из нападавших задержали. Трое успели сбежать за границу и объявлены в международный розыск.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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