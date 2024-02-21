Челябинские полицейские задержали бизнесмена с 16 тысячами пачек контрафактных сигарет

В Челябинской области пресекли канал поставок немаркированной табачной продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Челябинска, развернувшего бойкую торговлю табачным контрафактом на одном из рынков Курчатовского района города.
Мужчину задержали в сентябре 2023 года. У челябинца изъяли 16 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 1,9 миллиона рублей.
Выяснилось, что предприниматель через один из мессенджеров заказал партию сигарет, доставил их на один из рынков города в Курчатовском районе, где и продавал их. Часть немаркированного товара стражи порядка обнаружили в гаражном боксе в том же Курчатовском районе.
Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Курчатовский районный суд Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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