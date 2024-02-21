В Челябинске квартира едва не сгорела из-за взбунтовавшейся «умной колонки»

В Тракторозаводском районе Челябинска в многоквартирном доме вспыхнул пожар из-за «умного» устройства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел днем вторника, 20 февраля, в многоэтажном доме по улице Героев Танкограда.
Виновницей возгорания стала музыкальная «умная колонка», оставленная включенной в сеть на балконе. Только благодаря бдительным прохожим, вовремя увидевшим пылающий балкон и сообщившим о пожаре, удалось избежать распространения огня в квартиру.
Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием.
Челябинск, Виктор Елисеев
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