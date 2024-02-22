22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2024, четверг

09:00 Челябинск – Сотрудники МЧС России по Челябинской области и бойцы Росгвардии станут донорами (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 68)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Совместное с иностранными курсантами Военно-воздушной академии мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)

10:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «Народное слово гласит» к Международному дню родного языка (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

10:30 – 15:00 Челябинск – Патриотический час «С чего начинается Родина» для молодежи (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Праздничный квест для команд факультетов, приуроченный к Дню защитника Отечества (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)

12:00 – 15:00 Челябинск – Акция «Поздравляем наших защитников» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

12:00 Челябинск – Урок мужества «Юные герои Отечества» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам и планам работы студенческих отрядов в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Концерт Военного оркестра управления Росгвардии по Челябинской области (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)

14:00 Челябинск – Военный вернисаж «От копья до пулемета»: выставка «Летопись войны, мастер-класс «Открытка защитнику» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

16:00 Челябинск – Квиз для отцов и детей, изготовление поделки ко Дню защитника Отечества (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

18:00 Челябинск – Квартирник (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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