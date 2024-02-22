На базе отдыха под Миассом под напором снега развалился ресторан

У ресторана на побережье озера Тургояк рухнула крыша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на базе отдыха «Форелька» у озера Тургояк на территории Миасскго городского округа. Фото разрушений очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Судя по снимкам, у ресторана обвалилась крыша. Кроме того, частично повреждено остекление. По словам южноуральцев, причиной обрушений мог стать скопившийся на крыше снег: достаточно хрупкая конструкция просто не выдержала дополнительного веса.

В администрации базы отдыха сообщили, что ресторан теперь закрыт на ремонт. Из-за ЧП пришлось отменить праздничные мероприятия, запланированные на 23 февраля и 8 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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