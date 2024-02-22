На границе с Челябинской областью остановили фуры с 43 тоннами сомнительной газировки

Челябинские таможенники не пустили на внутренний рынок сомнительную газированную воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, три партии газированных напитков известных брендов не допустили в торговый оборот сотрудники мобильной группы таможенного ведомства совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону.

Товар общим весом 43 тонны перемещался из Казахстана без обязательной маркировки. В настоящее время проводится таможенный досмотр и назначена экспертиза.

«В соответствии с требованиями законодательства РФ безалкогольные напитки, в частности сладкая газированная вода в стеклянной и полимерной упаковке, подлежат обязательной маркировке. Сегодня мобильные группы Челябинской таможни оснащены специальными считывающими устройствами, позволяющими проверять легальность выданных кодов идентификации и законность оборота товаров при их ввозе в Россию», – рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

В 2023 году количество выявленных нарушений перемещения товара через российско-казахстанскую границу увеличилось на 30%. Инспекторы мобильных групп таможни пресекли незаконный оборот 535 товарных партий весом 9 тысяч тонн. В частности, таможенники выявили 10 фактов перемещения грузов с нарушением обязательной маркировки, всего – 418 тысяч единиц продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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