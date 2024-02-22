Южноуралец Игорь Омелин стал пятикратным чемпионом России по ски-кроссу

Игорь Омелин защитил титул чемпиона России по ски-кроссу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуральский спортсмен смог подтвердить статус чемпиона России на соревнованиях, которые прошли в поселке Чусовом Пермского края.

28-летний Игорь Омелин был первым в возрастной категории «мужчины». Второе место занял Андрей Герасимов из Санкт-Петербурга, третье – представитель хозяев состязаний Павел Долгинцев.

Таким образом, южноуралец завоевал титул чемпиона России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в пятый раз. Впервые на высшую ступень пьедестала Омелин поднялся в 2017 году. В 2019 году он завоевал серебряную медаль. В 2020 году получил свое второе золото. С чемпионата России 2022 года Игорь Омелин прочно занимает первое место.

Напомним, что на Спартакиаде сильнейших Игорь Омелин также занял первое место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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